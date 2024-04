Meia Maratona de Rio Grande ganha nova data e horário

Adiada em razão das condições climáticas, a 4ª Meia Maratona Pontal da Barra, em Rio Grande, já tem nova data e horário. Será no dia 19 de maio, às 9h. Na Praia do Cassino, o percurso completo, de 21km, poderá ser realizado individual ou em duplas, com revezamento, e passa pelos Molhes da Barra, com trecho de 4km percorrido mar adentro, na estrutura. Também integra a programação uma rústica de 5km.

Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de maio, no site do Sesc (sesc-rs.com.br) ou em qualquer unidade Sesc/RS. A taxa de inscrição individual custa R$ 70 para usuários da Credencial Sesc nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 90 para o público em geral. No caso de duplas, os valores são, respectivamente, R$ 100 e R$ 140.

Os primeiros colocados no geral e por categorias serão premiados com troféu. Também serão premiadas as três maiores equipes e todos receberão medalhas de participação