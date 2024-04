São Leopoldo inaugura central para a triagem de resíduos sólidos

A prefeitura de São Leopoldo inaugurou a nova central de triagem de resíduos sólidos urbanos, que visa recuperar mais de 30% dos materiais recolhidos pela coleta domiciliar do município. Localizada no aterro municipal, no bairro Arroio da Manteiga, a triagem conta com um grande equipamento semimecanizado, e pretende gerar mais de 100 empregos para moradores locais, pois terá dois turnos de trabalho em várias funções.

A gestão das coletas domiciliares e seletivas na cidade é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos. O titular da pasta, Sandro Della Mea Lima, explicou como a nova triagem do lixo domiciliar impactará o dia a dia da cidade. "Damos um passo à frente de toda a perspectiva ambiental e social. Por toda a história desse lugar, nada mais justo que contratar e dar prioridade para as pessoas que vivem na comunidade da Santa Marta, nesta região. São poucas cidades aqui do Rio Grande do Sul que tem uma planta de triagem, ainda mais com as características da que temos aqui", disse.

Todo o resíduo recolhido pelos garis na coleta domiciliar será enviado para a central de triagem e, depois de passar pelos processos, serão separados em orgânicos, recicláveis e rejeitos. Os rejeitos, vão continuar sendo enviados para o aterro

Representando a empresa Retriar, responsável pelas operações na triagem, o diretor de Operações, Luis Felipe Dupont, explicou um pouco dos fundamentos da nova instalação. "Foi desenvolvido esse equipamento tecnológico, que está de acordo com as normas de segurança, melhorando a quantidade e qualidade dos resíduos triados. Mas só a máquina sozinha, não resolve nada, é preciso do coletivo, da força de trabalho dessas pessoas aqui", reforçou Dupont.