Cobertura vacinal contra a gripe em Canoas está abaixo do ideal

A cobertura vacinal da gripe segue abaixo do ideal em Canoas, na Região Metropolitana. A Secretaria de Saúde (SMS) reforçou o pedido para que a população realize a imunização, que começou em 25 de março. Até o momento, apenas 34 mil foram vacinadas, cerca de 27% do total de pessoas do grupo de risco.

A população pode realizar a vacinação em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Durante a campanha de imunização, que vai até 31 de maio, a meta da prefeitura é alcançar, pelo menos, 90% das 138.747 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, ou seja, idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes; puérperas; professores; trabalhadores da saúde, entre outros. A recomendação é para que a população aproveite este período de campanha para atualização da situação vacinal também contra a Covid-19.