UCS inaugura curso de biomedicina em Bento Gonçalves

No dia 26 de abril, o Campus Universitário da Região dos Vinhedos da Universidade de Caxias do Sul (UCS) terá a inauguração do curso de Biomedicina. A cerimônia ocorre às 19h30min, no Auditório do Bloco A, com palestra do presidente do Conselho Regional de Biomedicina, Renato Minozzo. O tema a ser abordado por ele traz à tona um dos principais trunfos de quem escolhe o curso para trabalhar: a diversificada área de atuação.

A chegada da nova graduação amplia para sete as opções na área da Vida do campus e agrega cuidado à saúde da comunidade, observa a professora Michelle Fraga, coordenadora do curso na UCS Bento. Além disso, ela destaca que o novo curso vai ao encontro do interesse vocativo da região. "A UCS vislumbrou a implantação deste novo curso considerando que Bento Gonçalves se distingue, cada vez mais, na rota turística com foco na gastronomia, na produção de vinhos e espumantes, além de se destacar no quesito hospedagem e cuidados com saúde e estética", salienta.

O curso de bacharelado em Biomedicina terá um percurso formativo de quatro anos (oito semestres). Inicialmente, a capacidade será de absorver 50 alunos por ano. O campo inclui desde análises clínicas, ambientais, bromatológicas e toxicológicas, passa por áreas como perícia criminal e genética forense, até fisiologia do esporte, reprodução humana e biomedicina estética, entre tantas outras.

A diretora acadêmica da UCS Bento, Nívia Tumelero, reafirma a ampliação das possibilidades de formação em assistência à saúde humana com a chegada da nova opção. "Juntando-se aos demais cursos da área da Vida no campus, o curso foi delineado para atender às tendências da profissionalização, bem como a interdisciplinaridade com os demais cursos da área", observa Nívia.