Santa Cruz do Sul quer municipalizar trechos da RSC-471

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, anunciou nesta segunda-feira (15) o acolhimento de uma antiga demanda de moradores da localidade de Rio Pardinho. Em reunião realizada no Salão Nobre do Palacinho da Praça da Bandeira, ela entregou ao presidente da Câmara de Vereadores, Gerson Trevisan, o projeto de lei que autoriza o município a dar início às tratativas para a municipalização de dois trechos da rodovia estadual RSC-471.

Helena relembrou o histórico do pedido, com as sucessivas solicitações pela comunidade, até uma recente reunião na Procuradoria-Geral do município, quando foi explicada toda a tramitação da proposta que precisa ser aprovada pela Câmara, antes de chegar ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa.

O sócio-proprietário do Frigorífico Schender, Sérgio Schender, que tem sede às margens da rodovia há 35 anos, afirma ter constatado o aumento do fluxo de veículos, muitos em alta velocidade em um trecho de reta. "Vivemos assustados com a possibilidade de acidentes e a prefeita entendeu nossa preocupação. A partir de agora, acho que vão acontecer mudanças", avaliou.

A municipalização seria para dois trechos da rodovia; um fica entre a Ponte Fuelber e a Igreja Centenário - do quilômetro 103 ao quilômetro 105,7, com 2,7 quilômetros de comprimento; e o outro, do início da reta do Rio Pardinho até o entroncamento com a RST-287 - do quilômetro 114,5 ao quilômetro 116,5, totalizando dois quilômetros. O projeto deve iniciar sua tramitação na Câmara de Vereadores a partir da próxima semana.