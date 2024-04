Banco de Alimentos de Caxias forma novos garçons

A Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional/ Banco de Alimentos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) de Caxias do Sul prepara nova turma de garçons para o mercado de trabalho. O curso profissionalizante em garçom, com 76 horas-aula, é oferecido pelo terceiro ano consecutivo. A formatura será no dia 8 de maio, quando os próprios alunos servirão familiares e convidados num almoço que vai celebrar a conclusão da capacitação profissional deles. O local das aulas é a cozinha experimental do Banco de Alimentos.