Palmeira das Missões receberá 200 unidades do MCMV

A Prefeitura de Palmeira das Missões foi contemplada com 200 unidades a serem construídas no município, pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito na quarta-feira passada (10) pelo Governo Federal em evento no Palácio do Planalto. O investimento previsto em Palmeira das Missões através do programa é de mais de R$ 26 milhões.

O município foi contemplado na modalidade "entidade" que concede financiamento subsidiado a pessoas físicas para produção de unidades habitacionais para famílias residentes em áreas urbanas. As entidades devem estar organizadas por meio de entidades privadas sem fins lucrativos. É realizado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

O Departamento de Habitação destaca que as casas serão distribuídas entre dois loteamentos localizados na área do bairro Franco II. Estes loteamentos são denominados Loteamento Girassol e Loteamento Hortência, cada um composto por 100 casas.

Em relação às famílias contempladas, será realizada uma revisão das famílias já cadastradas para garantir a atualização dos dados. Visitas domiciliares serão efetuadas com o intuito de verificar a situação de cada família, identificando aqueles que ainda residem no município, eventuais falecimentos e possíveis aquisições de imóveis próprios durante este período. Famílias que não mais atendam aos critérios estabelecidos serão substituídas por novos cadastros, sujeitos à avaliação conforme os critérios do programa Minha Casa Minha Vida.