Gramado realiza audiência pública sobre derrubada de árvores

A Câmara de Vereadores de Gramado realiza na próxima terça-feira (16) uma audiência pública que vai tratar sobre as preocupações da comunidade em relação à preservação e desmatamento de árvores em

Gramado. O encontro foi convocado pela Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (Mérito) e será no plenário Júlio Floriano Petersen, na sede do Legislativo, às 18h.

A audiência foi solicitada por moradores, motivada pelo episódio de derrubada de uma araucária e outras árvores em uma obra na Avenida Borges de Medeiros, no Centro da cidade. "Queremos um debate sobre os rumos que a cidade tem tomado nos último anos em relação à preservação de suas árvores e meio ambiente em geral", argumenta o morador Marcelo Caruccio, em documento protocolado na Câmara.

A Comissão de Mérito é composta pelos vereadores Rodrigo Paim (MDB), Professor Daniel (PSDB) e Rosi Ecker Schmitt (Progressistas). Serão convidados a participar da audiência as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e do Planejamento, Patram, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Gramado (Condema), Ministério Público (MP) e Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias (Marh).

A audiência é aberta a todos. A comunidade poderá participar presencialmente ou pela transmissão ao vivo no Facebook e canal do Youtube da Câmara de Gramado.