São Leopoldo pede liberação de vacinas contra a dengue

O prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi protocolou um ofício ao Ministério da Saúde do Governo Federal, nesta quarta-feira (10), pedindo a mudança na portaria e nos critérios para que liberem a distribuição de vacinas contra a dengue no Estado do Rio Grande do Sul.

Vanazzi reforçou que São Leopoldo é uma das cidades com o maior número de casos de dengue no estado e também com o maior número de óbitos de pessoas por dengue, registrando 11 até o momento.

"Os municípios não estão dando conta sozinhos da proliferação do vírus da dengue", disse o prefeito.

Vanazzi que também preside a Associação Brasileira de Municípios (ABM), se propõe a dialogar com outros prefeitos da região, e busca o apoio de deputados federais para consolidar a articulação com o Governo Federal.