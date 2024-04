Inadimplência no comércio de Lajeado chega à marca dos 29%

Ao registrar um aumento de 0,2% em relação a fevereiro, a inadimplência no comércio de Lajeado seguiu sua sequência de alta e ultrapassou a barreira dos 29%, alcançando a maior marca já observada desde que a CDL Lajeado iniciou o acompanhamento junto ao banco de dados da Boa Vista.

De acordo com a entidade, na terça-feira (9), a cidade contabilizava 18.371 CPFs com algum restritivo junto ao SCPC, o que equivale a 29,1% dos cadastros ativos. Esse número é 2,2% maior que o do mesmo período no ano passado, quando o índice estava em 26,9%. No cenário estadual, o aumento também foi de 0,2%, atingindo 32,3%, o que corresponde a aproximadamente 2,9 milhões de gaúchos, informou a assessoria de imprensa da CDL.