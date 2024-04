Passo Fundo terá patrulha rural comunitária em áreas do interior

Pauta de pedidos constantes das famílias que vivem no campo, com o começo do período de colheita, o 3° Regimento de Polícia Montada (3°RPMon) anunciou a Operação Safra, que contará com patrulha rural comunitária nos distritos do interior. A patrulha rural comunitária é uma resposta às solicitações dos agricultores e moradores do campo, que buscam maior segurança em suas áreas de produção e moradia.

Este programa visa fortalecer o policiamento nas regiões sensíveis onde circulam ilícitos, além de promover uma maior proximidade entre a Brigada Militar e a comunidade rural. O lançamento ocorreu na tarde na sede do 3°RPMon e contou com a presença da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, representada pela presidente Marinês Scapini Penz.