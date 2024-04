Ivoti e Dois Irmãos lançam sistema compartilhado de videomonitoramento

Os municípios de Ivoti e Dois Irmãos lançaram um sistema de compartilhamento de imagens de videomonitoramento. Com câmeras instaladas em pontos de limite entre as cidades e em zonas estratégicas de circulação de veículos, a iniciativa permitirá o monitoramento em tempo real dos dois municípios. O sistema foi apresentado na tarde de terça-feira (9), na sede da Brigada Militar de Dois Irmãos.

O sistema está em funcionamento desde 28 de março e, ao todo, são 31 câmeras divididas entre as cidades. As imagens captadas são automaticamente espelhadas nas sedes das Brigadas Militares dos dois municípios e compartilhadas com as Polícias Civis de Ivoti e Dois Irmãos, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Ivoti.

O sistema utiliza as câmeras de videomonitoramento já existentes nos municípios e para a troca de imagens, foram criados cabeamentos de rede para a interligação dos equipamentos. Segundo o prefeito de Ivoti, Martin Kalkmann, a intenção é que este seja um passo inicial para que outras cidades também possam aderir à iniciativa. “Está aberto para os outros municípios que queiram integrar, pensando segurança de forma regional”, disse.

A iniciativa começou a ser discutida há cerca de um ano e tem como objetivo aumentar a segurança na região. Para pôr em prática, um termo de cooperação foi assinado em 16 de fevereiro pelos prefeitos Martin, de Ivoti, e Jerri Meneghetti, de Dois Irmãos, além dos presidentes dos Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública (Consepro) de cada uma das cidades.