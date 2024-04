A Emater Gramado, em parceria com a Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Agricultura, promoveu na quarta-feira (10) a entrega de 8 mil alevinos para 29 famílias de produtores rurais do município. A distribuição foi coordenada pela extensionista da Emater, Janete Basso, contando com a presença do vice-prefeito Luia Barbacovi, do secretário da pasta, Marcos Lovatto e do coordenador das Agroindústrias de Gramado, Eliézer Lima, além dos agricultores que adquiriram os peixes. Durante o encontro, os produtores receberam dicas e orientações sobre a criação dos alevinos e também puderam esclarecer dúvidas a respeito de questões técnicas.