São Sebastião do Caí distribui protetor solar a agricultores

Agricultores familiares de São Sebastião do Caí podem retirar gratuitamente protetor solar para proteção. A conquista ocorreu com a iniciativa do deputado federal Heitor Schuch, autor do Projeto de Lei que criou o Programa Saúde na Pele, oferecendo proteção contra os riscos do sol.

Este programa distribui protetores solares para os agricultores familiares inscritos, com a entrega de um protetor solar a cada quatro meses.

Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar (Straf) de São Sebastião do Caí, Vanessa Ludwig, "a saúde dos agricultores é prioridade, pois saúde é fundamental para termos qualidade de vida e podermos nos dedicar a todas as atividades. Convidamos todos os agricultores para que se inscrevam no programa e aproveitem mais esse benefício conquistado pelo movimento sindical rural", afirma.

Para fazer parte do Programa Saúde na Pele e começar a receber o protetor solar gratuitamente na Unidade Básica de Saúde (USB), o agricultor precisa ir até o Straf de São Sebastião do Caí para realizar um pré-cadastro que será concluído posteriormente na UBS. Além de um documento de identificação pessoal, deve ser apresentado o Cartão SUS para a inscrição no programa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/Whatsapp (51) 98020-8024.