Bento Gonçalves chega a 140 câmeras de monitoramento

A partir da instalação de novas câmeras de monitoramento na Praça Dr. Antônio Casagrande, no bairro Progresso, a Prefeitura de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, contabiliza um total de 140 equipamentos em funcionamento. As câmeras estão espalhadas por diversos pontos do município.

O trabalho é liderado pela Secretaria de Segurança, por meio da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (CTEC) e faz parte do planejamento estratégico do Projeto Sentinela. As câmeras são controladas de forma remota pelo Centro Integrado de Operações da Brigada Militar e têm alcance que pode chegar a 250 metros, informa a assessoria de imprensa da prefeitura.

No local, também houve a instalação de sinal de wi-fi.