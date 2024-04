Via Santa Maria é revitalizada com pedras portuguesas

A revitalização dos canteiros centrais da Avenida Rio Branco, em Santa Maria, continua em andamento e, nos últimos dias, as falhas no calçamento têm sido preenchidas com pedras portuguesas. Nesta segunda-feira (8) e terça-feira (9), equipes trabalharam na recomposição do passeio público. A partir da próxima semana, os serviços devem chegar às ruas Manoel Ribas, André Marques, Ernesto Beck e Doutor Wauthier, na Vila Belga.

Ainda na segunda-feira, foram retirados os meios-fios e recolocados conforme orientação do projeto. Os postes de iluminação também foram recolhidos ao longo da avenida e passarão por conserto. Antes, equipes realizaram a revisão das tubulações e caixas de passagem juntamente da verificação dos cabeamentos. Os bancos danificados são outros elementos do canteiro central que estão sendo reformados.

Na Vila Belga, por orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), serão revitalizados os passeios públicos e os postes de iluminação, que seguem o padrão arquitetônico do local histórico. Além disso, serão instalados módulos de mobiliário urbano, compostos por bancos, lixeiras e floreiras.

A MRU Construções, de Santa Maria, é a empresa vencedora do certame para a execução da obra no Distrito Criativo Centro-Gare. O valor estimado do serviço é de R$ 1.309.557,02, sendo R$ 965.688,90 para material, e R$ 343.868,12 para mão de obra, com investimento de recursos próprios do Executivo Municipal.