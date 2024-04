Fort Atacadista abre vagas de emprego em Novo Hamburgo

O 1° Feirão de Empregos promovido pelo Fort Atacadista, do Grupo Pereira, acontecerá na segunda-feira (15) e terça-feira (16), das 8h às 15h30min na sede da Prefeitura de Novo Hamburgo, na Rua Joaquim Pedro Soares, 349. Todas as oportunidades estão também disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs) e 50 . Ao todo, são 250 vagas disponíveis. Os candidatos interessados devem comparecer presencialmente, munidos de currículo impresso e documento com foto. Na segunda-feira, 15 de abril, a seleção será para os setores de açougue, padaria, FLV (frutas, legumes e verduras) e técnico de segurança no trabalho. Já na terça-feira, 16 de abril, o foco estará em candidatos para atuar nos setores de: líquida (bebidas), utilidade doméstica, mercearia, congelados e laticínios. Uma nova rodada para seleção dos candidatos será realizada nos dias 22, 23 e 29 de abril no mesmo local.