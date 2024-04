São Leopoldo registra mais três óbitos por dengue; prefeitura solicita auxílio ao Exército Brasileiro

O Centro de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado confirmou, na terça-feira (9), mais três óbitos por dengue de moradores de São Leopoldo. O município já contabiliza 11 mortes pela doença, chegando a 64 óbitos no Estado do RS. As três vítimas leopoldenses tinham comorbidades.

Os casos são de um homem de 64 anos, morador do bairro Santos Dumont, óbito ocorrido em 17 de fevereiro; uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Campina, com óbito registrado em 28 de março, e uma mulher de 86 anos, moradora do bairro Scharlau, que morreu no dia 3 de abril. São Leopoldo registra 4.930 casos de dengue confirmados, e outros 1.152 seguem em investigação.

O secretário Municipal de Orçamento Participativo (Semop) Fernando Menezes e o superintendente de Comunicação Valentin Thomaz reuniram-se com o comandante do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado de São Leopoldo, Tenente-Coronel Celso Brasil Nascimento, também na terça-feira, para formalizar o pedido ao Exército Brasileiro nas ações de enfrentamento ao avanço da dengue na cidade.

Por determinação do prefeito Ary Vanazzi, que já havia dialogado com o Comandante Brasil, o pedido reforça a importância dos militares contribuírem com as ações nas comunidades de orientação e combate aos focos do mosquito Aedes aegypti.

Na manhã de terça, a Prefeitura de São Leopoldo iniciou um mutirão com o objetivo de orientar moradores do bairro Santos Dumont sobre os cuidados dentro de casa no combate ao mosquito Aedes Aegypti. A iniciativa compõe uma força-tarefa entre diversas secretarias municipais e visa atacar o problema da doença em seu principal foco: a proliferação do mosquito.

Em um primeiro momento, um grupo formado por agentes de saúde e servidores da Secretaria do Orçamento Participativo (Semop) passaram nas casas para conversar com moradores e informar sobre o descarte de resíduos que acumulam água. Em seguida, equipes da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos (Semurb) e do Semae recolheram os materiais.

Durante essa semana, o mutirão seguirá pela região da Chácara dos Leões e da Vila Progresso, dentro do bairro Santos Dumont.

Para garantir o atendimento à população e evitar grandes filas a prefeitura ampliou o horário de expediente em algumas unidades básicas. As UBSs Paim, Vicentina, Padre Orestes, Cohab Feitoria e Brás, estão atendendo até as 20h, e a UBS Scharlau, próxima a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, até as 22h. Outros três locais têm serviço 24h: Hospital Centenário, UPA e Centro de Saúde da Feitoria.