Festival de circo é atração em Lajeado até domingo, com 20 espetáculos na cidade

Até o próximo domingo, 14 de abril, a cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, conta com uma extensa programação voltada às artes circenses. A 9ª edição do Sesc Circo foi oficialmente aberta na noite de terça-feira (9), com um cortejo que tomou as ruas do Centro da cidade.

Executado pela primeira vez na região, através de parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e a Prefeitura de Lajeado, o projeto apresentou dois espetáculos no seu primeiro dia: "Faixa de Graça", trabalho de palhaçaria do Grupo Ritornelo, de Passo Fundo, e "VaiqueuVoo", da companhia paulista Sabatino Brothers, que, repleto de saltos e acrobacias, contou a história dos aviadores da década de 1930.

A programação do 9º Sesc Circo segue com atrações diárias, totalmente gratuitas, até domingo, em escolas, na Lona Sesc Circo, instalada na Avenida Piraí, e em seu entorno. Os ingressos para as apresentações na Lona podem ser reservados antecipadamente no site www.sesc-rs.com.br/sesccirco, onde está disponível a agenda completa. Ao todo, o evento conta com 20 espetáculos, em um total de 31 sessões. Integram a programação, coletivos de artistas gaúchos com sede em Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre, e dos estados de Santa Catarina, São Paulo e do Distrito Federal, além de representantes da Argentina e da Colômbia.

A iniciativa faz parte do programa Arte Sesc, que tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística.