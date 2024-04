São Sebastião do Caí recebe doação de computadores

O município de São Sebastião do Caí recebeu do Banrisul a doação de 44 computadores, 14 deles provenientes da agência de São Sebastião do Caí e outros 30 que serão retirados na central de logística da Procergs em Canoas. A iniciativa compõe o programa Sustentare, que visa à destinação e descarte correto de ativos eletroeletrônicos oriundos dos órgãos públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Os equipamentos recebidos serão instalados nas unidades de saúde do município onde ainda há demanda, após terem sido atingidos pela enchente ocorrida em novembro de 2023, ocasião em que se perdeu um grande número de computadores e outros equipamentos eletrônicos de uso das unidades de saúde do município.