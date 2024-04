Cerrro Grande terá início de obras do programa Pavimenta

O município de Cerro Grande, na Região Noroeste do Estado, receberá R$ 800 mil em investimentos do governo do Estado para obras de pavimentação, oriundas do programa Pavimenta 2. Na segunda-feira (8), foi assinada a primeira ordem de início das obras de uma das principais vias da cidade. O ato contou com a presença do diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), Guilherme Santos, do chefe de gabinete da pasta, Elton Tatto, e do prefeito do município, Álvaro Decarli.

A obra contemplará a pavimentação asfáltica da Avenida Primeiro de Maio, no trecho que faz ligação com o município de Novo Tiradentes, abrangendo 5.849,73 m² de extensão. Também será feita a pavimentação com pedras poliédricas do quarteirão do bairro Cohab, contemplando as ruas da Palmeira, Voluntários da Pátria, 15 de Novembro e SD-08, com extensão de 5.755,55 m². Além do valor investido pelo governo do Estado, por meio do Pavimenta 2, a obra também contará com R$ 383,8 mil de contrapartida municipal, totalizando mais de R$ 1,1 milhão em investimentos na infraestrutura rodoviária da cidade.

O diretor-geral da Sedur, Guilherme Santos, disse que a ordem de início assinada em Cerro Grande representa a continuidade de um programa que vem dando certo, alcançando resultados expressivos em todo o Estado. Na segunda edição, o total investido é de R$ 251,3 milhões, beneficiando 237 municípios gaúchos.

O município de Cerro Grande também foi contemplado na primeira edição do programa - um quarteirão do perímetro urbano da cidade foi pavimentado, beneficiando cerca de 50 famílias residentes em um conjunto habitacional próximo à localidade. O novo trecho beneficiado pelo Pavimenta 2 melhorará significativamente a segurança viária da cidade, reduzindo riscos de acidentes, proporcionando condições adequadas para o tráfego de veículos e pedestres e facilitando o deslocamento de moradores e visitantes.

A obra contribui, ainda, para facilitar o acesso a serviços básicos nas áreas de saúde e educação, proporcionando mais qualidade de vida para os moradores, como a aposentada Vilma Borelli. Com 102 anos, ela viu, pela primeira vez, a pavimentação chegar à sua rua, motivo pelo qual participou da solenidade de assinatura.

Também estiveram presentes o coordenador de assessoria da Sedur, Pietro Dalla Valentina; o diretor-adjunto da pasta, Jonatas Lopes; a assessora da Subchefia do Interior da Casa Civil, Patricia Lorenzi Piccoli; e o ex-prefeito do município, Alcione Moi.