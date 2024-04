Taquara celebrará 138 anos com atrações musicais e nativismo

O município de Taquara, no Vale do Paranhana, celebrará em 17 de abril seus 138 anos de fundação. Para incentivar a comemoração da população, a Prefeitura transferiu o feriado municipal para a sexta-feira, 19 de abril, data em que tem início a 3ª edição do Taquara Campo, que até o domingo, 21 de abril, terá diversas atrações musicais e atividades tradicionalistas. O evento terá início já às 9h do dia 19, na sede campestre do CTG O Fogão Gaúcho.

O primeiro dia do Taquara Campo será na sexta-feira (19). O evento que abre os trabalhos da festa será com os Jogos Rurais, das 9h às 12h. A partir das 13h30min, a Banda Leizer fará um baile para a terceira idade. A programação musical segue com a banda Feeling, às 17h, e com o show de Brunno Pedrozo, às 18h30min. A solenidade de abertura oficial será às 20h, seguida do show da banda Brilha Som. Fechando a noite, Os Atuais iniciam o seu baile às 22h30min.

No sábado (20), a primeira atração musical será com o show da banda 80 Bit's, às 19h30min. Na sequência, às 21h, será a vez de JJSV. A banda Estação Fandangueira fecha a noite, às 23h.

Para encerrar o Taquara Campo, no domingo (21), haverá o show da banda The Walkers, às 17h30. A apresentação seguinte será às 19h, com o cantor Ruan Victor. E o grupo Os Bertussi fecha a programação musical da festa, às 20h30min.

A festa está sendo divulgada nas cidades da região e em Porto Alegre. Nesta terça-feira (9),o Jornal Cidades recebeu a visita da coordenadora de eventos da prefeitura de Taquara, Regina Valentini, e das soberanas Harley Sparremberger, rainha, e Thaís de Almeida, princesa dos festejos.

Os trajes das soberanas foram desenvolvidos pelo estilista Rafael Andrade. Ele explica que as peças foram desenvolvidas na cor azul, remetendo à bandeira do Município, com detalhes em dourado. As peças foram feitas com material em chiffon, com saia em godê poncho, mangas em capa fluída, tronco com decote em "V", e bordados no tronco e cintura da corte.

O Taquara Campo é promovido pela Prefeitura, Sesc-Taquara e CTG O Fogão Gaúcho.