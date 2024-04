Santa Maria já disponibilizou R$ 5 milhões em créditos a empreendedores

O Programa Juro Zero concedeu R$ 5 milhões em linhas de créditos, desde 2020, para dar suporte aos empreendedores durante a pandemia da Covid-19, em Santa Maria. O programa da Prefeitura é executado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) em parceria com a Imembuí Microfinanças, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) responsável pelos financiamentos.

O empresário terá acesso a até R$ 10 mil em crédito, podendo parcelar em 11 vezes, sendo que as duas últimas, referente ao juros, serão pagas pelo Município. Ou seja, o empreendedor pagará o empréstimo em nove parcelas sem juros. A perda do subsídio ocorrerá quando o beneficiado não estiver em dia com suas obrigações na data exata do vencimento da 9ª parcela. Para cumprir com o compromisso de acesso ao crédito, o Município vai subsidiar até R$ 750 mil durante a vigência da terceira edição do programa.

O benefício é concedido a Microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) e autônomos, em exercício da atividade produtiva no município de Santa Maria há, pelo menos, 6 meses. E com faturamento anual de até R$ 360 mil. O valor do crédito é de R$ 1 mil até R$ 10 mil, em 11 parcelas. Além disso, para contratar o empreendedor deve entrar em contato com a Imembuí Microfinanças pelo telefone, (55) 3217-4546, pelo WhatsApp (55) 99926-7442, ou presencialmente na Rua Riachuelo, 72, ao lado da Receita Federal, Bairro Centro. O atendimento ao público ocorre das 8h às 12h, e das 13h30min às 17h30min.

Conforme dados da SMDET, ao longo da atuação do programa em Santa Maria, a Prefeitura já subsidiou R$ 1.437.910,83 referente somente aos juros que seriam cobrados às quase mil empresas beneficiadas pela iniciativa. No período, 521 empregos foram fortalecidos e há a projeção de que 174 novos empregos tenham sido criados.

"A procura tem sido grande pelo Juro Zero e isso pode ser percebido pela quantidade de empréstimos já oferecidos no Município", avalia o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

Ao todo, 98% das empresas que procuraram o Juro Zero utilizaram o valor liberado para capital de giro. Dessas, 50% estão no mercado há mais de 5 anos e outros 17,5% estão em atividade entre 2 e 5 anos. O ramo de atuação é 55% ocupado por prestadores de serviço e 36,6% por comerciantes. Em relação à faixa etária, 33% dos participantes têm entre 31 e 40 anos, enquanto 23% têm entre 41 e 50 anos. O grau de instrução mais frequente é o Ensino Médio, em 33% dos casos, seguido de Ensino Superior, com 30%.