Emergência coloca Cachoeirinha como prioridade para vacina da dengue

Cachoeirinha está, desde o final de março, em situação de emergência devido ao elevado número de casos de dengue registrados. No Brasil, as primeiras doses da vacina da dengue começaram a ser distribuídas pelo Ministério da Saúde em janeiro de 2024. O Rio Grande do Sul, até o momento, não está na lista dos estados contemplados com o imunizante.

A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeirinha acompanha a movimentação do Estado com relação a este assunto. "Acreditamos que neste ano não teremos vacina por aqui. Importante dizer que é o Ministério da Saúde quem compra vacina e distribui para o país inteiro. Foi ele quem determinou os locais para vacinação de acordo com a quantidade e gravidade dos casos", explica a secretária Bianca Breier.

Em Cachoeirinha, apesar da grande quantidade de casos, não são registradas pessoas em estado grave e, felizmente, não há óbitos em função da dengue. A expectativa é que as ações que estão sendo feitas no município chamem a atenção do Governo Federal. "Com o decreto de emergência, a gente passa a ter, de certa forma, mais prioridade na distribuição da vacina, mas isso só deve acontecer no ano que vem e ainda não é nada garantido. A promessa é que ano que vem tenhamos uma vacina de dose única", diz a secretária.

Apesar disso, ela observa que, no Rio Grande do Sul, até o momento a maior quantidade de óbitos em função da dengue são em idosos, público que não está no alvo da vacina até o momento. "Hoje nossa maior prevenção é tomar cuidado com a água parada. Se cada um cuidar do seu espaço, veremos esse momento de crise, com grande número de casos, ir diminuindo", conclui.