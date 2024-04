Pavimentação da rua Joaquim Fialho de Vargas é entregue em Estrela

A pavimentação asfáltica da rua Joaquim Fialho de Vargas, em Arroio do Meio, foi entregue neste sábado (6), no loteamento popular na localidade de Dona Rita, reunindo líderes locais, a empresa responsável pela obra e moradores. O trecho pavimentado de 290 metros de extensão teve um investimento de R$ 409.506,96 mil, sendo R$ 238.856 mil de emenda parlamentar do senador Luis Carlos Heinze (PP), e o restante como contrapartida do município. A obra foi executada pela empresa Concretize Indústria de Artefatos de Cimento LTDA de Estrela.