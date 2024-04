City Tour histórico será promovido no próximo sábado em Taquara

O Museu Municipal Adelmo Trott promove neste sábado (13), mais uma edição do City Tour pelos prédios históricos do Município. A iniciativa integra o projeto "Tour nos Espaços Históricos do Centro da Cidade: o papel do Museu Histórico Municipal Adelmo Trott na preservação do patrimônio histórico cultural e na promoção de bem estar aos taquarenses".A atividade está prevista para iniciar às 8h, com saída das igrejas Católica e Evangélica, seguindo pela Rua Júlio de Castilhos. Haverá um transporte saindo da Praça Marechal Deodoro que passará pelo Solar Pina, pelo CTG O Fogão Gaúcho e seguirá para o Parque do Trabalhador. Quem quiser poderá aproveitar para fazer um piquenique, tomar um chimarrão e desfrutar do espaço de lazer.