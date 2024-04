Pagamento das sementes do Troca-troca deve ser feito dia 30

O programa Troca-troca de Sementes de Milho já beneficiou 150 agricultores da zona rural de Pelotas. O insumo foi fornecido no ano passado e o pagamento está previsto somente para este ano, pós-colheita. O vencimento da fatura é no dia 30 de abril, por intermédio do Setor de Apoio à Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Para a safra em colheita, Pelotas recebeu cerca de 450 sacos de sementes via Programa Troca-troca, encomendados por produtores de milho. Para a próxima safra, correspondente a 2024/2025, o prazo para os pedidos será divulgado pela Prefeitura. O Município mantém convênio com o governo do Estado para o Programa Troca-troca de Sementes de Milho, coordenado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.