Prefeitura de Imbé abre inscrições para processo seletivo

As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (12) para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) n° 003/2024, da Prefeitura de Imbé, que prevê a contratação temporária e formação de cadastro reserva para cinco funções. São elas: Oficial Geral de Manutenção, Operador de Roçadeira, Serviços Gerais (AIMPA), Monitor de Transporte Escolar e Médico Veterinário.

A remuneração para os cargos varia de RS 1.387,87 a R$ 4.319,26. Conforme descrito no edital, o resultado preliminar com a relação inicial dos inscritos será divulgado no dia 23 de abril. A classificação final, com a pontuação obtida por cada concorrente, sairá no dia 27 de maio.

Para se inscrever o candidato deve ter no mínimo 18 anos e atender os pré-requisitos descritos no edital, como a escolaridade - de Ensino Fundamental Incompleto a Ensino Superior Completo na função pretendida. A carga horária é de 40 horas semanais.

O valor da taxa de inscrição, entre R$ 20 e R$ 30, varia de acordo com a escolaridade. Caso seja necessário, é possível solicitar a isenção da taxa através da apresentação da comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e declarar hipossuficiência.

A classificação dos candidatos ocorrerá por meio da pontuação obtida com os títulos apresentados e experiências profissionais comprovadas. Para as funções de Oficial Geral de Manutenção e Operador de Roçadeira há previsão de uma prova prática. Candidatos inscritos na função de Serviços Gerais (AIMPA) serão submetidos a uma entrevista prévia, enquanto os que desejam trabalhar como Monitor de Transporte Escolar também deverão realizar um exame psicológico.

As inscrições para o PSS 003/2024 são recebidas exclusivamente na Secretaria Municipal de Administração, no Prédio Anexo III da Prefeitura, localizado na Avenida Osório, n° 920, no Centro. E encaminhadas ao Departamento de Protocolo e Expedientes, no Centro Administrativo, que fica na Avenida Paraguassú, n° 1144, no Centro, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3627-8200 (solicitando a transferência para o ramal da Comissão de Processos Seletivos), pelo e-mail [email protected] ou diretamente na comissão, no Prédio Anexo III da Prefeitura, localizado na Avenida Osório, n° 920, esquina com a Rua Rio Pardo, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Todas as informações, como edital e os anexos para preenchimento, podem ser conferidos no site imbe.rs.gov.br.