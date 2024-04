Trevo do Distrito Industrial de Erechim será entregue em junho

A obra do trevo de acesso ao Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, em Erechim, será finalizada em junho. A Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras Corporativas, em parceria com a prefeitura, viabilizará o investimento necessário para a obra - que já está em andamento - da primeira parte do projeto. Logo após, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fará o asfaltamento até a data prevista, estima o prefeito de Erechim, Paulo Polis.

"Irão passar milhares de carros e caminhões, todos os dias. O trevo oferecerá segurança às pessoas e boa trafegabilidade", comenta o prefeito de Erechim, Paulo Polis.

As intervenções tiveram início em janeiro deste ano. O investimento realizado até o momento foi de mais R$ 1,1 milhão, mas o montante da obra pode chegar a R$ 2,5 milhões.

O valor foi investido pela antecipação do pagamento de uma dívida contraída pela Plaxmetal na aquisição de um terreno no Distrito Industrial Giácomo Madalozzo.

Entre as ações realizadas pela MM Gaboardi Terraplanagem e Pavimento, contratada para a obra, estão a terraplanagem e a drenagem do terreno que abrigará o trevo. Em fase de levantamento topográfico, a estimativa é que o processo seja concluído em maio, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Fabrício de Oliveira. "Estamos na parte da base. É a última etapa da obra. Dependemos também do clima", diz o secretário. Em seguida, o DNIT fará o asfaltamento do trecho, com o prazo estimado de conclusão para junho deste ano, segundo Oliveira. "Este trevo será fundamental para organizar o trânsito e trazer mais segurança", comenta.

O novo Distrito Industrial Giácomo Madalozzo, localizado no Bairro Industrial Davide Zorzi, tem mais de 412 mil m², em terrenos que variam de 3 mil a 14 mil m² e fica às margens da rodovia federal, conhecida como Transbrasiliana. O projeto tem três áreas verdes, além de uma área de preservação permanente (APP).

Além disso, a iniciativa contou com mais de R$ 25 milhões em recursos públicos. O empreendimento tem a projeção de receber R$ 170 milhões de capital privado. A prefeitura também estima a geração de mais de 1,5 mil novos postos de trabalho quando estiver em pleno funcionamento. As 12 empresas que até agora irão ocupar lotes no novo Distrito Industrial têm prazo de seis meses para efetuar as intervenções, que podem ser prorrogadas por mais seis meses.

Segundo o secretário, o trevo também trará benefícios a outro empreendimento, um loteamento industrial que será construído em frente ao novo distrito, e destinado à instalação de micro e pequenas empresas. O local terá área de 66 mil m², e prevê 32 lotes com áreas entre 1000m² e 1,5 mil m². "No primeiro momento, 26 empresas foram comtempladas no primeiro edital. Vai sair um novo edital nos próximos meses para os terremos que sobraram", conta o secretário.