Farroupilha recebe reunião sobre o setor vitivinícola

O presidente da Frente Parlamentar da Fruticultura e Vitivinicultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Elton Weber (PSB) coordena, nesta quarta-feira (10), em Farroupilha, reunião promovida pela Frente Parlamentar para tratar de desafios da cadeia produtiva vitivinícola do Estado, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Farroupilha.

Na pauta, estarão temas como contratação de mão-de-obra nas propriedades rurais, carga tributária, contrabando bebidas, controle e fiscalização, além do preço pago ao produtor pela uva e dos custos de produção.

Foram convidados representantes da Comissão Interestadual da Uva, da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), da Fetag/RS e do Consevitis-RS, além dos secretários da Agricultura, Giovani Feltes e do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e de deputados que integram o colegiado.