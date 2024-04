Alegrete promove curso de teatro permanente

A Prefeitura de Alegrete, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), realizou o início da Oficina de Teatro Permanente, ministrada pela atriz e coreógrafa Maninha Pedroso, na última semana. O curso integra a programação da 3ª edição do Projeto Quintanares. Os participantes têm a oportunidade de explorar noções fundamentais de expressão corporal, interpretação e jogos teatrais, sob a orientação experiente de Maninha Pedroso. Os encontros acontecem de forma gratuita às segundas e quartas-feiras, com início às 18h30min, no Salão de Eventos do Centro Profissionalizante Nehyta Ramos. O curso oferece a chance para os interessados aprimorarem suas habilidades teatrais e explorarem o mundo da interpretação. Para mais informações e inscrições, os interessados podem contatar através do WhatsApp: (55) 98423-6348.