São Leopoldo terá mutirão contra a dengue nesta terça

O mutirão contra a dengue será realizado a partir de amanhã pelos bairros de São Leopoldo, iniciando pela região Nordeste. A iniciativa é uma força-tarefa entre diversas secretarias municipais e visa atacar o problema da doença em seu principal foco: a proliferação do mosquito.

Na manhã desta terça-feira, 9 de abril, a comunidade da Vila Brás receberá a visita dos servidores, que estarão distribuindo panfletos e cartazes com orientações à população sobre os principais cuidados de prevenção e medidas mais eficazes contra o mosquito.

Devido ao grande número de casos de dengue registrados na cidade, a administração pública se organizou em diversas frentes para combater a doença. Os serviços de infraestrutura têm agido em mutirões de limpeza de ruas, retirada de depósitos de lixo irregular e na prevenção, com orientações à população. A Secretaria Municipal da Saúde (Semsad) também aumentou os horários de atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBS) em bairros com maior incidência de casos da doença, e a Secretaria Municipal de Educação (Smed) tem feito trabalhos de prevenção e conscientização junto às escolas municipais.

Nesta nova etapa, uma força-tarefa foi criada com o objetivo de fazer uma "varredura" nas regiões em que os casos da doença são predominantes. As equipes visitarão a população à procura de possíveis focos de larvas do mosquito nos pátios, bem como trazendo informações sobre prevenção e todos os cuidados necessários no combate à dengue.

Além das equipes do mutirão, haverá também um caminhão de coleta, para que objetos e recipientes que podem ser foco do mosquito sejam descartados, como pneus, louças de pias e vasos sanitários, etc.