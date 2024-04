Esteio tem bloqueio temporário em retorno na BR-116

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que nos dias 9 e 10 de abril, haverá um bloqueio temporário na rotatória para os condutores que saem de Esteio e da Avenida Celina Kroeff, no km 257,2 da BR-116/RS, no sentido capital-interior, das 7h às 17h30min. O trecho estará devidamente sinalizado alertando para o bloqueio. A rota alternativa para essas saídas será pelas alças de retorno do viaduto da Refap. Esse bloqueio é necessário para o lançamento de vigas da duplicação do viaduto próximo ao Parque de Exposições Assis Brasil, como parte do complexo de obras do lote 1 das melhorias operacionais e de segurança viária da BR-116/RS. Serão lançadas 12 vigas de 20m de, pesando 27 toneladas cada. Um guindaste de 220 toneladas será utilizado dentro do canteiro de obras, enquanto as carretas com as vigas permanecerão sobre a pista de retorno ao município.