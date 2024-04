Escolas de Guaíba recebem kits com materiais escolares

As escolas municipais de Guaíba começaram a receber, no início desta semana, os kits de materiais escolares destinados aos alunos assistidos pela rede de ensino da cidade. No total, serão distribuídos mais de 11.328 kits em 2024, beneficiando estudantes das escolas municipais de educação infantil (Emei), ensino fundamental (Emef) e os estabelecimentos destinados à educação de jovens e adultos (EJA). O investimento foi de aproximadamente R$ 557 mil, com a aquisição de seis tipos diferentes de kits que se adequam à lista padrão de materiais desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação. Eles incluem cadernos, camisetas, estojos e massinha de modelar, por exemplo, para as crianças.