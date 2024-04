Concurso de fotografias de Estrela prorroga inscrições

O Governo de Estrela, em parceria com o Núcleo Cultural, prorrogou as inscrições do Concurso de Fotografias "Cultura Alemã em Estrela". Fotógrafos profissionais e amadores podem fazer a inscrição até o dia 19 de abril, em duas das cinco categorias criadas. Cada inscrição também permite que o participante inscreva duas imagens diferentes.

Conforme o secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setcel), Joel Mallmann, a intenção é que a comunidade viva também a programação especial dos 200 Anos da Imigração Alemã no município.

Com a prorrogação do prazo de inscrição, houve também uma alteração no edital e datas do concurso. A análise da comissão julgadora ocorrerá entre os dias 20 e 30 de abril e a exposição dos materiais inscritos e premiados será entre os dias 15 a 31 de maio. "A premiação será mantida no dia 20 de maio - aniversário de 148 de Estrela - durante as comemorações", reforça o secretário.

As inscrições estão abertas e a documentação que precisa ser entregue está disponível na internet, por meio do link https://bit.ly/ConcursoFoto24. No Portal do Governo de Estrela está também a ficha de inscrição, que deve ser preenchida e entregue na Casa de Cultura, acompanhada da impressão das fotografias inscritas, no formato 25x38 centímetros.

O Concurso Cultural de Fotografias irá premiar cinco categorias de imagens inscritas. O tema: A Cultura Alemã em Estrela se subdivide em "Zona Rural", "Religiosidade", "Gastronomia", "Arquitetura" e "Paisagismo e Artes".

Cada categoria irá premiar primeiro, segundo e terceiro lugar, com valores em dinheiro: 1º lugar: R$ 1.000,00, 2º lugar: R$ 500,00, 3º lugar: R$ 300,00. Ao todo, serão selecionadas 30 fotos para a exposição que será realizada no Centro Cultural Celso Brönstrup.