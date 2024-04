Lanifício Sehbe passará por restauração em Galópolis

O prédio do Lanifício Sehbe - Círculo Operário, antiga indústria no distrito de Galópolis, em Caxias do Sul, receberá obras de restauro, decorrentes de um acordo judicial firmado entre a prefeitura de Caxias e a empresa Proserra Engenharia e Construções LTDA. A edificação necessita de reparos importantes em razão da deterioração causada pela ação do tempo. O valor de R$580 mil será destinado para a substituição do telhado e a colocação de tapumes para preservar a fachada do edifício. O ajuste decorreu da atuação colaborativa entre as partes, no sentido de converter uma indenização devida ao município pela prestação dos serviços no Prédio do Lanifício Sehbe, com apoio técnico do escritório de projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Smosp). Com a homologação do acordo judicial e assinatura da ordem de serviço, a Proserra iniciará os trabalhos com a instalação dos tapumes.