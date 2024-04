PPP da iluminação pública de Santa Maria será apresentada a investidores na Bolsa de Valores em São Paulo

O processo para a concessão do Parque de Iluminação do Município de Santa Maria segue em andamento. Nesta terça-feira (9), das 10h às 11h30min, ocorre o roadshow do projeto de Parceria Público-Privada (PPP). O evento será realizado na bolsa de valores B3, em São Paulo, com transmissão online no canal da B3 no YouTube.

Na ocasião, será apresentado aos investidores interessados o projeto, com um momento aberto para perguntas e, se necessário, serão realizados aprimoramentos nos estudos. O objetivo é atrair os melhores investimentos à cidade e construir um projeto também atrativo às partes interessadas.

"A participação das empresas interessadas em assumir a concessão é de suma importância para que elas percebam como o nosso projeto é robusto e sustentável. Com isso, teremos mais chances de ter interessados no leilão que será realizado nos próximos meses", explica o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

Por meio da PPP, a totalidade dos pontos de luz de Santa Maria, aproximadamente 28 mil, serão substituídos por lâmpadas de Led, mais a ampliação de 1.293 pontos para atender a demanda defasada. Outras 363 luminárias devem ser adicionadas anualmente de modo a suprir a expansão habitacional do Município. Com isso, ao final do contrato de 24 anos, cerca de 37 mil pontos de luz serão iluminados com lâmpadas de Led na cidade e no Interior.