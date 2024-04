RGE faz atendimento itinerante em Aratiba nesta terça-feira

A população do município de Aratiba, na região do Alto Uruguai, no Norte do Estado, receberá nesta terça-feira (9) uma ação especial de atendimento itinerante da RGE. Serão alocadas para a ação da concessionária de energia equipes de operação, atendimento ao cliente e de Relacionamento com o Poder Público, que estarão na Praça Matriz, ao lado da Concha Acústica, das 11h às 15h. O objetivo é prestar orientações aos clientes sobre procedimentos comerciais, como mudança da titularidade, adesão à conta por e-mail, pedido de nova ligação, alteração de carga, e, em especial, a utilização do aplicativo CPFL Energia.