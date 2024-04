Festa de Santo Antônio realiza Chá das Zeladoras em Bento Gonçalves

Primeira atividade da programação social após a Páscoa, o tradicional Chá das Zeladoras de Capelinhas acontecerá no próximo domingo (14), a partir das 15h, no Salão Paroquial Santo Antônio. O evento faz parte da programação da 146ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves.

A programação tem por objetivo reunir as Zeladoras de Capelinhas, a comissão de festeiros e festeiros jovens, os padres e Irmãs Pastorinhas, além de toda a comunidade, que é convidada a participar. Os ingressos são vendidos ao valor de R$ 50,00 servem sobremesas, tortas, diversas variedades de doces e salgados (os quitutes serão elaborados pelo café colonial de Estrela, que já realiza eventos em diversas comunidades de Bento). O carro-chefe será o chá de frutas preparado pela equipe do Salão Paroquial. Os bilhetes podem ser encontrados na Secretaria Paroquial, na Livraria Santo Antônio, com as coordenadoras das Zeladoras, com a irmã Lídia, e também com os casais festeiros.

Mais informações podem ser obtidas pelo fone (54) 3452-1634, com a Secretaria Paroquial.

A 146ª Festa de Santo Antônio traz como lema: "Do coração de Santo Antônio brota a fraternidade". A inspiração surgiu a partir da temática da Campanha da Fraternidade 2024, que impulsionou toda a Igreja Católica no Brasil a refletir sobre o tema "Fraternidade e Amizade Social", com o lema bíblico "Vós sois todos irmãos e irmãs", do Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 8.

Todo o trabalho de organização da 146ª Festa de Santo Antônio, bem como das demais atividades na programação social, é feito por festeiros e jovens voluntários, informa a assessoria de imprensa do bispado de Caxias do Sul.