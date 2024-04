Sicredi abre inscrições para fundo social em cidades do Vale do Rio Pardo

O Fundo Social da cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo (VRP) está com inscrições abertas para entidades sociais até o dia 30 de abril. Cada entidade pode cadastrar um projeto para receber benefício de até R$ 5 mil. Em 2024, a iniciativa vai destinar R$ 653.500,51 no total de recursos, proveniente de 2% das sobras líquidas da cooperativa em 2023.

Em 2024, os projetos cadastrados no Fundo Social deverão ser voltados para educação, saúde, inclusão social, desenvolvimento local e meio ambiente. Os inscritos deverão estar inseridos em pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, as entidades devem atuar em um dos nove municípios de abrangência da Sicredi VRP - Vera Cruz, Venâncio Aires, Passo do Sobrado, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Rio Pardo, Herveiras, Vale Verde e General Câmara.

Entre os diversos critérios exigidos, está que a entidade deve ser pessoa jurídica sem fins lucrativos; com CNPJ ativo há pelos menos um ano; situação regular junto aos órgãos competentes; ser associada à Sicredi VRP até o último dia do exercício anterior; realizar o curso de formação disponível no endereço https://cursos.sicredi.com.br/ e anexar o certificado junto com os demais documentos. Os demais critérios podem ser conferidos no Regulamento, que está disponível no site de inscrição ou nas agências da instituição.

De acordo com a assessoria de imprensa da cooperativa, o Fundo Social da Sicredi VRP beneficia entidades sem fins lucrativos há seis anos. Neste período, foram contemplados 580 projetos sociais, em uma soma de R$ 2.741.386,54, o que envolver mais de 300 mil pessoas nos últimos 3 anos. Entre o público beneficiado estão crianças, jovens, adultos e idosos, com a maior parte dos projetos na área de inclusão social, seguido por desenvolvimento local e educação. Em 2023, a iniciativa contemplou 147 ações sociais em um total de R$ 1.010.396,00 destinados.

Segundo o presidente da cooperativa, Heitor Álvaro Petry, com o Fundo Social, a Sicredi Vale do Rio Pardo desenvolve o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Neste sentido, o investimento em projetos sociais por meio da iniciativa permite fortalecer os vínculos com as comunidades bem com em especial a execução de suas missão e propósito através do pilar social, sustentado pelo pilar econômico a partir dos resultados do exercício.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Sicredi VRP.