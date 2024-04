Prefeitura busca empresa para gerir usina de triagem em Venâncio Aires

Tramita em caráter de urgência o processo para contratação de empresa responsável para os serviços junto da Usina de Triagem de Resíduos Sólidos, localizada em Linha Estrela, interior de Venâncio Aires. A informação é do secretário do Meio Ambiente, Nilson Lehmen que destaca ainda, que até essa contratação os resíduos serão encaminhados diretamente para o aterro sanitário em Minas do Leão.

Uma licitação definitiva deve ser aberta nos próximos dias, e com isso um Termo de Referência deve ser realizado, no qual é um documento que estabelece os critérios técnicos para a execução do serviço de triagem de resíduos, e deve ser enviado para o Setor de Licitações.

A Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Procuradoria Jurídica, decidiu pela anulação do processo do contrato emergencial após identificar algumas falhas. Ainda, conforme Lehmen, as falhas têm relação com a habilitação jurídica das empresas, ou seja, nenhuma conseguiu uma habilitação plena ao processo que estava tramitando", conclui o secretário.

Em fevereiro, o Executivo municipal, por conta da baixa produtividade na triagem e apontamentos com relação a segurança do trabalho dos funcionários, rescindiu o contrato com a empresa CRC Cooperativa de Catadores dos Vales do Taquari e Rio Pardo Ltda. As condições de trabalho dos colaboradores e a produtividade na triagem, abaixo dos 10% previstos - estava em 6,07%, de acordo com a prefeitura - foram motivos para o rompimento do contrato.