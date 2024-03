Seminário em Erechim debate situação da olericultura na região

Parte da horticultura que abrange plantas como folhas, inflorescências, raízes, caules e frutos, esteve em debate nesta quarta-feira (27), no 1º Seminário Regional de Olericultura, que aborda tendências e desafios em Erechim. A região do Alto Uruguai tem cerca de 1.158 hectares, com mais de 200 agricultores famílias, conforme Censo Anual.

Promovido pela Emater e URI, com apoio da prefeitura de Erechim, o evento segue durante todo dia no Salão de Atos da URI. Na cerimônia de abertura, estiveram presentes, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar; William Racoski; o reitor da URI, professor Arnaldo Nogaro; o gerente-técnico, representando a Diretorai da Emater, Luís Bohn; a gerente regional da Emater, Fernanda Tacca Angonese, o chefe do Escritório Municipal da Emater, Adriano Szynkaruk; além de representantes das instituições apoiadoras.

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, William Racoski, lembrou que o município tem 55 olericultores e mais de 60 hectares de produção, sendo 20 hectares de cultivo protegido. "Temos um grande desafio. Hoje, o nosso município ainda importa muitos produtos e o desafio é que a gente consiga qualificar cada vez mais nossos produtores, que a gente consiga diversificar cada vez mais a produção local e suprimir nossa demanda", destacou.