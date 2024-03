Venda de panelas ajudará apiário em Flores da Cunha

A Multiflon empresa com parque fabril instalado em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, anunciou que parte da venda de panelas produzidas na cidade será direcionada para o projeto Caminho das Abelhas Nativas Erika Irma Glufke, que visa estimular a preservação ambiental. A ideia da empresa é de valorizar o processo da polinização, considerado fundamental para a agricultura.

O projeto, em parceria com o Apiário Abelhinha Feliz e apoio da prefeitura conta com um meliponário que foi instalado a céu aberto, no Parque Natural São Francisco de Assis. São 25 enxames de sete espécies diferentes. Além da visitação pública e gratuita, o projeto também tem seu cunho educacional, recebendo alunos das escolas do município, para visitas guiadas por um biólogo, por um caminho devidamente sinalizado. O valor que será revertido virá da venda nas linhas ETÉ e EKÓ da marca.

Erika Irma Glufke, que dá nome ao projeto, foi uma enfermeira alemã formada pela Cruz Vermelha. Em 1945, transferiu-se para a Serra Gaúcha, para auxiliar nos cuidados de uma menina recém-nascida. Acabou por iluminar a toda uma família, com sua agradável presença, dedicação e afeto, recebendo o carinhoso apelido de "Oma", que significa "vovó", em alemão. Erika também se dedicava à criação de abelhas, as quais considerava símbolo da organização, do cuidado e da cooperação.