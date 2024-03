Passo Fundo Fashion terá desfiles no mês de abril

Luzes coloridas preenchendo o céu como as estrelas que explodem no seu ápice, iluminando a noite com o encontro do vento solar e a alta atmosfera da Terra. Essa é a definição do fenômeno da Aurora Boreal e também do clima que o Passo Fundo Fashion vai criar, nos dias 9 e 10 de abril. O desfile reunirá 30 lojas em dois dias apresentando as tendências da coleção outono-inverno 2024 em primeira mão.

As luzes e o impacto visual do fenômeno da natureza são a grande inspiração desta edição do Passo Fundo Fashion, que buscou na Aurora Boreal o significado para mostrar que a moda também é para cada pessoa brilhar e encontrar a sua atmosfera. Durante os dois dias de evento, o público vai conhecer as tendências da moda outono inverno e os looks que estarão em alta nos próximos meses.

"É muito importante destacar que a missão do Passo Fundo Fashion é fomentar o mercado de moda em toda a região, assim como oferecer às pessoas um lugar para elas encontrarem o seu estilo, viverem a moda e sentirem como ela é importante no dia a dia de todos nós", destaca José Leal, Gerente Geral do Passo Fundo Shopping.