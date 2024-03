Procon de Canoas fiscaliza preços dos ovos de Páscoa

A equipe de fiscalização do Procon de Canoas percorreu as 10 maiores redes de supermercados e atacarejos da cidade para verificar os preços dos ovos de Páscoa. A variação chegou a 70,17%. De acordo com o levantamento, um mesmo produto foi encontrado por R$ 117,90 em um estabelecimento e por R$ 84,99 em outro.

A ação verificou 82 itens das seis marcas mais comercializadas durante a Páscoa. A maior diferença de valores foi encontrada no Lacta Laka e no Diamante Negro 500g, com va riação de R$ 32,91. Em seguida, foi a caixa de 137,5g do Ferreiro Rocher ao leite, com disparidade de R$29,91. O Meio Amargo 50% 190g da marca Divine, atingiu uma diferença de R$28,00, mesma variação do mesclado ao leite 37% cacau e branco 30% cacau 350G.

De acordo com o levantamento, os ovos de 500g - 560g são os mais caros, com uma média de R$ 98,12. Depois vem os de 300g - 365g, com média de R$ 77,06. A terceira maior média de preço é dos ovos de 130-150g, que ficou em R$ 69,93.

O diretor interino Daniel Braul explica que a ação foi realizada com o propósito de demonstrar que dá para economizar sem renunciar a boas marcas. "Com a pesquisa de preços, identificou-se valores diversos do mesmo produto e que é possível gastar até 70% menos. Nossa missão é proteger e educar para o consumo consciente, gastando melhor sem comprometer o financeiro¨, destacou.