Prova de ciclismo vai passar por seis cidades gaúchas em maio

A Serra Gaúcha será sede da 2ª etapa do Circuito GranFondo Brasil na região Sul, com uma grande estrutura montada em Gramado para receber as provas no dia 19 de maio. Com 250 inscritos confirmados e previsão de 500 inscritos, a prova terá duração de 3 a 5 horas, sendo disputada nas categorias masculino e feminino, em subdivisões conforme a faixa etária dos ciclistas. O percurso passará pelas cidades de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Igrejinha, Três Coroas e chegando em Gramado novamente, totalizando 114,8 quilômetros.

Em Gramado, local de largada e chegada, uma grande estrutura será montada para receber atletas, familiares e visitantes no Lago Joaquina Rita Bier. Quem fizer inscrição até a segunda-feira (1) ganhará uniforme personalizado (para equipes com ao menos 10 integrantes) e uniforme do evento (para os demais).

O uniforme conta com a mais moderna tecnologia (fator UV e bactericida) para proporcionar conforto aos atletas. Além do uniforme, os participantes receberão um kit com material informativo da prova, regulamento, brindes diversos dos patrocinadores e medalha de participação. A organização do evento premiará os vencedores das provas realizadas com troféus e medalhas por posição - para os concorrentes na categoria Elite haverá premiação em dinheiro.