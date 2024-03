Prefeitura apresenta guia gastronômico em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo realizou o lançamento do Guia Gastronômico local. Ele abrange uma variedade de estabelecimentos, desde lanchonetes até experiências dignas das grandes metrópoles.

São mais de 400 locais listados, apresentados em formatos acessíveis, como revista, livro de bolso e versão digital, que podem ser facilmente acessados através de QR codes. "Em Passo Fundo temos uma grande variedade de bares e restaurantes que aproximam as pessoas e fazem parte da história da nossa cidade. O material fala sobre mais de 400 estabelecimentos e uma jornada que atravessa fronteiras culturais e mostra o que há de melhor na gastronomia de Passo Fundo", pondera o prefeito Pedro Almeida.

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, Passo Fundo tem se consolidado como a cidade polo de uma região muito rica e produtiva que é o Norte do Estado. "Temos uma economia diversificada, infraestrutura de aeroporto, shoppings centers, somos polo de saúde, educação, serviços, e do agronegócio, mas também temos nos destacado pelo segmento do turismo, seja ele turismo de eventos e turismo de negócios, isto faz com que a cidade receba muitos viajantes que chegam a cidade também pela nossa gastronomia variada em todos os segmentos", esclarece o secretário.

O Guia Gastronômico de Passo Fundo narra a história de alguns desses negócios, destacando a trajetória de estabelecimentos ícones, compondo um universo de sabores esperando para ser explorado, uma celebração da diversidade gastronômica que torna a cidade verdadeiramente única.

A editora do material, Zulmara Colussi, ressalta que o Guia Gastronômico expressa a história de formação de Passo Fundo e valoriza uma série de locais que têm história na cidade, assim como as novidades que foram criadas. "Quando fomos desafiados para fazer este guia, pensamos que Passo Fundo teria um prato, ou uma comida, que simboliza a cidade. Descobrimos que não temos, pois são muitos os pratos que simbolizam Passo Fundo, porque esta cidade é formada por italianos, por alemães, por espanhóis, por africanos, por árabes, por uma série de etnias que formam e fazem dessa cidade um lugar multicultural, uma cidade inclusiva. Então partimos para contar esta história. Trouxemos no guia um aspecto histórico, reservando o passado de estabelecimentos antigos e descobrimos histórias maravilhosas. Este guia gastronômico é um presente para a cidade", enaltece Zulmara.