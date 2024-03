Índice de Preços ao Consumidor e cesta básica têm alta em Caxias

O custo da cesta básica em Caxias do Sul no mês de fevereiro foi de R$ 1.436,55, o que representa uma alta de 0,76% em relação ao mês anterior, quando custava R$ 1.425,77. Os dados são do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPES) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), divulgados nesta sexta-feira (22).

A alta verificada deve-se à variação nos preços dos produtos de alimentação, como a batata inglesa, por exemplo, que teve o maior aumento do mês (33,07%), seguida da maçã nacional (26,26%), da laranja (19,22%), da banana (17,16%) e do açúcar cristal (16,88%).

Segundo o levantamento, dos 47 produtos que compõem a cesta básica, 22 aumentaram de preço, 23 tiveram seus preços médios reduzidos e dois permaneceram com seus preços inalterados. Os produtos destaques na redução de preços foram o tomate, o xampu, o creme dental, o detergente líquido e o absorvente externo.

O IPES também divulgou na mesma data o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de Caxias do Sul, que indica uma elevação nos preços de 0,36% em fevereiro, contra uma alta de 0,45% do mês anterior. Com esse resultado, a variação percentual acumulada do IPC-IPES nos últimos 12 meses alcançou 4,18%.