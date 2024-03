Semana do Crédito terá opções diferenciadas em Erechim

Adquirir crédito com juros diferenciados. Esse é o objetivo da Semana do Crédito, que inicia nesta segunda-feira (25) e vai até a quinta-feira (28). A iniciativa da Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, é realizada em parceria com Caixa Econômica Federal, Cresol, Sicredi, Sicoob Transcredi e Sicoob Crediauc, que irão se unir com o intuito de oferecer linhas de crédito para os empreendedores da cidade e também da região

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, a Semana do Crédito vai atender empresas de todos os tamanhos, como autônomos, microempreendedores individual (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Segundo ele, serão disponibilizadas linhas de crédito para capital de giro, via convênio com a prefeitura e prazo de pagamento em até 48 meses, investimento empresarial e prazo de pagamento em 84 meses; Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), com garantias ofertadas pelo Sebrae e pagamento em até 36 meses; Pronampe com pagamento em até 72 meses e o BNDES Pequenas Empresas e prazo de pagamento em até 60 meses.

A Semana do Crédito vai disponibilizar, também, linhas de crédito para financiar energia solar, veículos elétricos ou híbridos, para inovação nas empresas e compra de máquinas e equipamentos. "A Semana do Crédito é uma boa oportunidade para acessar linhas de crédito com muitas finalidades, taxas e prazos atrativos, tudo num mesmo lugar. Esta é mais uma iniciativa da prefeitura, por meio da secretaria, em parceria com as instituições, para incentivar a atividade empresarial, empreendedorismo local e o mercado de trabalho", ressalta o secretário Schelski.

Para os empresários que quiserem buscar as alternativas de crédito que serão feitas durante a semana na cidade do Alto Uruguai, a secretaria informa que os encaminhamentos somente serão feitos, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, de segunda (25) a quinta-feira (28), localizada na rua Eustachio Santolin, número 35, no bairro Bela Vista. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.