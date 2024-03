Braço robótico doado pela GM será usado em escola de Gravataí

Após anos servindo para treinar funcionários da General Motors (GM), um braço robótico avaliado em R$ 1,5 milhão terá nova utilidade em Gravataí. Por meio de uma articulação da prefeitura, a montadora doou o equipamento para que seja usado por jovens e adultos na aprendizagem de robótica industrial e em outras áreas do conhecimento. A partir da inauguração do novo espaço onde o robô está instalado, nesta sexta-feira (22), às 14h, será elaborado um cronograma para que instituições de ensino possam oferecer cursos gratuitos no local, que funciona dentro do Colégio Sinodal do bairro Prado.

O robô pesa 1.240 quilos, tem envergadura de 3 metros, suporta carga de 210 quilos e tem precisão de 0,3 milímetros. Embora suas aplicações na indústria sejam variadas, com atuação em pintura, solda e corte, na escola, por questões de segurança e viabilidade, será utilizado com garras de transporte, um dos usos mais frequentes no âmbito industrial.

A ideia de estender o uso do equipamento para várias instituições de ensino partiu de Anderson Germano Pereira Domingues, facilitador de manutenção e instrutor de robótica da GM. Em 2021, ele procurou a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Selma Fraga, para apresentar o projeto e buscar parceiros. A Associação Gaúcha de Tecnologia e Inovação do Vale do Gravataí (AGTI) acabou sendo definida como a mantenedora do robô. Já o Colégio Sinodal investiu na adaptação de sua estrutura para abrigar sala de aula e o equipamento.

O braço robótico doado pela GM é um FANUC R-2000iB/210F. A FANUC é uma empresa japonesa especializada na produção de robôs industriais, particularmente para a indústria automobilística. "Essa doação é consequência da construção do Espaço de Aprendizagem em Robótica Industrial em Gravataí, uma iniciativa altamente inovadora e colaborativa de todos os atores comprometidos em promover a formação e capacitação atentos aos desafios tecnológicos trazidos pela Indústria 4.0. O público que utilizará o equipamento será alunos dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, graduação e adultos que queiram iniciar uma nova carreira ou qualificar seu currículo", complementa a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Selma Fraga